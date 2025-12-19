La ATM valida mantener para 2026 el 50% de bonificaciones para la T-Jove y la T-Usual

Archivo - Una persona entra en un tren, en la estación de Gràcia de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), el consorcio formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha aprobado este viernes las tarifas del transporte público para 2026, que incluyen mantener el 50% de bonificación para los títulos T-Jove y T-Usual.

El mantenimiento de estas bonificaciones está condicionado a la aportación económica de parte de la bonificación por parte del Gobierno, y busca favorecer el pasaje más recurrente y garantizar un acceso asequible y equitativo al transporte público, ha informado la ATM en un comunicado.

Más allá de las bonificaciones, las tarifas se actualizarán, de media, en un 3,5% dando respuesta al incremento del IPC, aunque no se hará de forma lineal a todos los títulos ni zonas tarifarias.

Para 1 zona, el billete sencillo costará 2,90 euros, la T-Casual 13,00; la T-Usual 22,80; la T-Jove 45,50 (precio para todas las zonas); la T-Dia 12,00; la T-Familiar 11,50; y la T-Grup 91,00.

Para el resto de zonas, la T-Usual costará 30,55 euros (2 zonas), 42,70 (3 zonas), 52,15 (4 zonas), 59,60 (5 zonas), 63,85 (6 zonas) y 67,65 (7 zonas).

250 MILLONES DE EUROS

En total, mantener estas bonificaciones tendrá un coste aproximado de 250 millones de euros por parte de todas las administraciones, 120 de los cuales asumidos por las consorciadas en la ATM.

Las tarifas aprobadas entrarán en vigor el 15 de enero de 2026, y cualquier título adquirido en 2025 y antes del 15 de enero de 2026 tendrá validez hasta el 28 de febrero, a excepción de los títulos trimestrales, válidos hasta el 30 de abril.