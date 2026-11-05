Atraer talento y facilitar el relevo generacional, retos del comercio, según la Cámara de Barcelona

Momento del encuentro - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Atraer el talento y facilitar el relevo generacional en los negocios son los principales retos del comercio, según se ha constatado en la jornada 'Retail Talks: Comerç sense filtres', informa la Cámara de Barcelona en un comunicado este jueves.

La jornada ha reunido a cerca de un centenar de comerciantes, emprendedores, estudiantes y personas vinculadas al comercio minorista, que han puesto en común experiencias y puntos de vista sobre los principales retos que condicionan el presente y el futuro del sector.

El encuentro se ha articulado en seis mesas de debate y los asistentes han ido rotando por las diferentes conversaciones, aportando puntos de vista y contrastándolos con la experiencia de los comerciantes que lideraban cada mesa.

Los profesionales han compartido los principales retos a los que se han enfrentado con su negocio y algunas de las claves que pueden hacer que un comercio sea más atractivo, competitivo y esté más conectado con las nuevas necesidades de los consumidores.

Las conversaciones han puesto de manifiesto la necesidad de dar mayor visibilidad al comercio como un espacio de oportunidades profesionales y de emprendimiento, así como de poner en valor el relevo de negocios ya existentes como una alternativa a emprender desde cero.