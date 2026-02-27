La ATT tilda de "desproporcionada y perjudicial" la subida de la tasa turística

Archivo - Fachada de un edificio. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l'Ebre (Tarragona) ha expresado su rechazo al aumento de la tasa turística aprobado por el Parlament esta semana, una medida que considera "desproporcionada y perjudicial" para la competitividad del sector y de Catalunya.

La ATT también ha alertado que esta medida llega en un momento "clave" para la consolidación y estabilidad del mercado turístico, y advertido que puede tener consecuencias directas tanto en la demanda turística como en la imagen de destino, explica este viernes en un comunicado.

La presidenta de la AAT, Olena Tokarenko, ha afirmado que la subida de la tasa turística supondrá trasladar el coste de las políticas públicas al visitante: "Se está penalizando al usuario final, que en mucho casos, también es votante", ha señalado Tokarenko.

La entidad ha resaltado que no está en contra de la tasa turística, pero sí de un incremento que considera "injustificado" y que se ha aprobado sin tener en cuenta las propuestas del sector y que, a la larga, puede llegar a producir una caída en el turismo.

Según la ATT, el sector se encontraba en un punto de equilibrio en el que el visitante aceptaba la tasa turística, un consenso que ahora podría romperse, por lo que ha instado también a que la subida vaya acompañada de mejoras visibles en infraestructuras, limpieza o servicios.