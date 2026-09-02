Audax se adjudica el contrato para el suministro eléctrico del Ayuntamiento de Priego de Córdoba

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BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Audax se ha adjudicado, a través de su comercializadora ADX Renovables, el contrato para el suministro eléctrico de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, informa en un comunicado este miércoles.

El acuerdo contempla la gestión de 217 puntos de suministro (tanto de alta como de baja tensión) durante un periodo inicial de un año, con un volumen estimado de 4,5 GWh anuales y un valor aproximado de 758.980,86 euros.

La adjudicación se produce después que la propuesta de Audax ha sido la mejor valorada por su equilibrio entre precio, capacidad operativa y modelo de gestión energética.

El contrato contempla un modelo de suministro a precio fijo, que permite dotar de mayor estabilidad y previsibilidad al gasto energético durante su periodo de vigencia.

El Country Manager de Audax en España, Marc Blasi, ha explicado que la gestión energética actual "exige integrar compra de energía, análisis de datos y conocimiento del mercado para optimizar consumo y costes de forma continua".