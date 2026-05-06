Audax suministrará electricidad al Estadio La Cartuja de Sevilla

Ambiente previo a la final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla - Carlos Luján - Europa Press

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Audax, a través de su comercializadora ADX Renovables, se ha adjudicado el suministro de energía eléctrica del Estadio La Cartuja de Sevilla, informa en un comunicado este miércoles.

El contrato, con una duración de un año, contempla el suministro de 2,94 GWh de electricidad bajo la modalidad de precio fijo y en un único punto de suministro.

El Estadio La Cartuja de Sevilla "es una de las infraestructuras deportivas y culturales más relevantes del país" por lo que su elevada actividad y exigencia operativa requieren un suministro energético fiable, estable y alineado con una gestión presupuestaria eficiente, explica la empresa.

Este contrato se suma a recientes adjudicaciones de la compañía, entre las que destacan el suministro eléctrico a un consorcio de ocho universidades españolas, a la sede oficial del BOE en la Región de Murcia, así como a los ayuntamientos de Villalbilla (Madrid) y Valle de Elorz (Navarra).

El Country Manager de Audax en España, Marc Blasi, ha señalado que "en el contexto actual, las organizaciones necesitan soluciones que aporten estabilidad y les permitan centrarse en su actividad principal" y que su propuesta no se basa solo en el precio, sino en entender las necesidades reales de infraestructuras críticas y acompañar a sus clientes".