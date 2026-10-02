La Audiencia de Barcelona desestima el recurso del propietario del barco embargado a Santacana

El abogado de Arantxa Sánchez Vicario, Borja Vives Iborra, entrando en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el particular que asegura ser el legítimo propietario del barco embargado judicialmente al exmarido de Arantxa Sánchez Vicario, Josep Santacana, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

El tribunal da la razón al Juzgado de lo Penal 25 de Barcelona, que en noviembre de 2025 acordó mantener el embargo judicial del yate, ordenado en mayo del año anterior, para pagar una indemnización conjunta ente Santacana y Vicario de 6,6 millones de euros al Banco de Luxemburgo.

La extenista y su exmarido fueron condenados a penas de prisión --ella a 2 años, que no cumplirá a condición de no reincidir, y él a 3 años y 3 meses-- como autores de un delito de alzamiento de bienes por ocultar su patrimonio para no resarcir una deuda con la citada entidad bancaria.

PRESUNTO TESTAFERRO

Tras la sentencia condenatoria, el Banco de Luxemburgo pidió el embargo preventivo del yate, de nombre 'Ra', alegando que la titularidad era de Santacana a través de una sociedad interpuesta, Blue Moon Marine Services LLC, motivo por el que se adoptó la medida cautelar para garantizar el retorno del dinero.

Contra esa resolución, un particular presentó un escrito en el que se oponía al embargo preventivo de la embarcación y solicitaba su levantamiento asegurando que lo había comprado en 2022 a Blue Moon Marine Services LLC por 50.000 euros.

En una vista, la titular del Juzgado de lo Penal 25 de Barcelona acordó mantener el embargo tras escuchar al particular, al entender que sus declaraciones corroboraron "las sospechas de que se trata de un testaferro usado para ocultar la titularidad real de la embarcación", que sigue siendo de Santacana.

La jueza argumentó que la cifra que el particular aseguró haber pagado es "ilusoria", dado que el yate está valorado en 2.400.000 euros, y que el pago que no quedó acreditado ni a la sociedad vendedora ni al titular de las acciones.

Además, recordó que cuando se impuso la medida judicial, la titularidad del yate figuraba a nombre de una sociedad interpuesta, cuyas acciones detentaba un testaferro, y añadió que el nuevo propietario omitió que sobre 'Ra' pesaba una hipoteca naval de 650.000 euros inscrita en el Registro de Jamaica en favor de la sociedad All Reserve LLC, de la que es titular Josep Santacana.

Finalmente, dijo que el particular no aclaró cuál era su actividad y recordó que su único patrimonio era la mitad de un piso en Barcelona que fue embargado en mayo de 2022 --el mismo año en el que se efectuó la compra del barco-- por la Agencia Tributaria por una deuda de más de 300.000 euros.

LA HIPOTECA

Ahora, la Audiencia de Barcelona sostiene que la sociedad que constituyó la hipoteca sobre el barco 'Ra' en 2018 fue All Reserve LLC, constituida por Josep Santacana en diciembre de 2013, de la que fue director, gestor y socio principal hasta 2017, cuando pasó a ser de Sushine Reserve LLC.

De esta forma, la sociedad Blue Moon Marine Service se comprometió a pagar 650.000 dólares a All Reserve LLC, pero el tribunal tiene serias dudas sobre si se trató de una hipoteca real o de una maniobra para traspasar fondos entre sociedades vinculadas.

En este sentido, llama la atención que el documento lo firmara Santacana por All Reserve, a pesar de que en esa fecha el administrador de esta última ya era Sunshine Reserve LLC.

Además, insiste en que no consta prueba alguna del pago de la deuda, pues un certificado del registro marítimo de Jamaica de abril de 2025 confirma que la hipoteca seguía inscrita a favor de All Reserve LLC.

Esto sugiere que la posterior venta --aparentemente simulada-- del barco mediante la compra de la propia sociedad fue "la única manera de registralmente" para transmitir la embarcación sin cancelar la carga.

En definitiva, para la Audiencia de Barcelona la documentación aportada señala una maniobra para mantener el barco ligado a All Reserve LLC y aportarlo a otra sociedad sin que el nombre de Santacana figure directamente, evidenciando "una vinculación entre esa entidad, Blue Moon, Jose Santacana y el barco".

Si bien se podría pensar que se ha cancelado la hipoteca, el actual propietario debería poder acreditarlo como actual dueño de la entidad Blue Moon Marine, algo que no ha hecho, "salvo que no exista la hipoteca, lo cual dudamos de acuerdo con la documentación".

Asimismo, subraya que no tiene ningún sentido que la entidad prestamista no haya solicitado el pago y ejecutado la hipoteca, "salvo que prestamista y prestatario estén muy relacionados, como aquí parece y todo lleva al acusado" Josep Santacana.

LA VOLUNTAD DE ARANTXA

El abogado de Arantxa Sánchez Vicario, Borja Vives Iborra, defendió que se mantuviese el embargo acordado pues, basándose en los indicios expuestos por el letrado del Banco de Luxemburgo, se trataba de una suerte de compraventa "en las antípodas de los cánones de transparencia y rigor jurídico que se supone que deben tener".

En este sentido, recordó que si no se mantenía el embargo y no se podía pagar parte del crédito al Banco de Luxemburgo, estarían ante otra "maniobra patrimonial evasiva que perjudica al Banco de Luxemburgo y por supuesto a Arantxa Sánchez Vicario, dado que el yate le pertenecía".