La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa por presunto espionaje a Òmnium con Pegasus

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación por el presunto espionaje con Pegasus que afecta a tres miembros de Òmnium Cultural y que había sido archivada por el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona en febrero de 2026, según el auto consultado por Europa Press.

La Sección 5 ha estimado de forma parcial el recurso presentado por la entidad, representada por el abogado Benet Salellas, y sostiene que "parece que existen indicios de una intervención no autorizada de los terminales de los querellantes" y cuya autoría pudiera apuntar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pues la pericial practicada durante la instrucción no indica lo contrario.

Además, recuerda que son varios los Juzgados de Instrucción de Barcelona que están investigando "hechos análogos" relativos a distintos afectados y que se encuentran en una fase mucho más avanzada.

Por todo ello, pide que se remita un suplicatorio al Consejo de Ministros solicitando que desclasifique la documentación relativa a las actuaciones realizadas por parte del CNI sobre los teléfonos del exvicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; la responsable internacional y legal de la entidad, Elena Jiménez, y la periodista y compañera de Jordi Ciuxart, Meritxell Bonet, presuntamente espiados entre 2018 y 2020.

También solicita que se remita una comisión rogatoria a Israel para reclamar información a NSO Group, Q Cyber Technologies Limited y OSY Technologies SARL --propietarias del 'spyware' Pegasus--, para que aclaren si conservan "informaciones, datos o registros informáticos" sobre el uso de Pegasus en los teléfonos de los querellantes.

Además, pide que se remita exhorto a los Juzgados de Instrucción 20, 24 y 29 de Barcelona para que remitan una copia testimoniada de los informes periciales de los que dispongan en los procedimientos relativos a infecciones con el programario Pegasus.

RECURSO

Esta resolución llega después de que Òmnium presentara un recurso contra el archivo de la querella, en el que solicitaba que se investigara la presunta infección con Pegasus en los dispositivos de estos tres miembros de la entidad y para lo que aportó pruebas periciales informáticas.

En el mismo, subrayaba la necesidad de investigar a los autores de este presunto delito y lamentaba que la investigación judicial hubiese sido "fragmentada, lenta, revictimizadora y sin ningún tipo de efecto concreto y real".

Ante la reapertura de la causa, en un comunicado remitido por Òmnium este miércoles, su presidente, Xavier Antich, ha afirmado que "es lo mínimo que debe hacer la justicia para investigar el espionaje político perpetrado contra Òmnium Cultural a través de los teléfonos" de los tres afectados.

"Hace falta seguir presionando para que se desclasifique toda la información y se pueda saber la verdad de esta causa general contra el independentismo", ha señalado Antich, que sostiene que la misma Audiencia de Barcelona ve indicios de autoría y, por lo tanto, de delito por parte del CNI, lo que, según él, demuestra que la persecución al independentismo se produce en unos marcos ilegales y represivos brutales que no respetan los derechos fundamentales.