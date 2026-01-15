El audiovisual apuesta por el 'remake' para asegurar audiencia y reducir riesgos, según un estudio

La CEU UAO - CEU UAO

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por profesorado de la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) de Barcelona ha concluido que la industria audiovisual apuesta por el 'remake' para reducir riesgos y asegurar audiencias, informa el centro en un comunicado de este jueves.

La investigación analiza el papel de la nostalgia como "vínculo emocional entre generaciones y como una estrategia cultural y de mercado cada vez más determinante", ante el auge del 'remake' en la industria audiovisual.

Concluye que el auge del 'remake' responde a que "apostar por historias y universos narrativos ya conocidos permite a la industria reducir el riesgo de inversión al dirigirse a comunidades de fans previamente consolidadas".

El estudio contextualiza estas dinámicas a través de ejemplos reconocibles, como la expansión de universos narrativos ya consolidados --desde 'La casa del dragón', vinculada al mundo de 'Juego de tronos', hasta 'Los anillos de poder', una nueva aproximación al imaginario de Tolkien--, o la prolongación de sagas que se renuevan temporada tras temporada, como 'Stranger Things'.

El investigador Alfonso Freire considera que el 'remake' es un síntoma del momento cultural actual: "La nostalgia se ha convertido en una herramienta estratégica que permite a la industria cinematográfica conectar con las audiencias a partir de relatos compartidos y conocidos, y explica por qué hoy se apuesta más por lo familiar que por la creación de universos completamente nuevos".

La investigación destaca que esta lógica se extiende a otros ámbitos como los videojuegos, la publicidad o el uso de nuevas tecnologías como la IA para recrear, rejuvenecer o "resucitar" personajes y narrativas del pasado.