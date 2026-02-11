El Auditori de Girona celebra 20 años con Miguel Poveda, Lise Davidsen y La Corcoles

Imagen promocional de Miguel Poveda. - AUDITORI DE GIRONA

GIRONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditori Palau de Congressos de Girona celebrará su 20 aniversario el fin de semana del 22 al 24 de mayo con el estreno absoluto del retorno de 'Desglaç', de Miguel Poveda, un concierto de la soprano Lise Davidsen y dos ascensiones al edificio a cargo de la funambulista La Corcoles.

Las jornadas incluyen también el concierto participativo 'Ressò', una producción propia del Auditori de Girona, así como una conferencia sobre IA y una jornada profesional sobre el impacto de los congresos en Girona, informa el Auditori en un comunicado de este miércoles.

En sus 20 años de trayectoria, cerca de 1,9 millones de personas han asistido a alguna de las actividades organizadas en el Auditori de Girona; de estas, 1.382.376 han sido en programación musical, mientras 515.301 han participado en congresos y eventos.