Aumenta un 3% el suministro de GNL en el Puerto de Barcelona en 2025

Operativa de suministro de GNL en el Puerto de Barcelona. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El suministro de gas natural licuado (GNL) alcanzó los 236.946 metros cúbicos en el Puerto de Barcelona en 2025, un 3% más que en el año anterior, informa la infraestructura en un comunicado este martes.

El enclave ha asegurado que sigue "al frente de los puertos del Estado español en suministro de GNL y es uno de los primeros de Europa en este tipo de 'bunkering'".

En total, se realizaron 547 operaciones de suministro a barcos, de las que 447 fueron a través de camiones y 100 desde la gabarra, y el Puerto ha detallado que cerca del 30% de escalas de cruceros fueron impulsadas por GNL y más del 40% de los pasajeros usaron buques que usan este combustible.

La infraestructura ha explicado que está trabajando para "dar un nuevo impulso al uso del GNL" y otros combustibles de cero emisiones, y que está redactando el pliegue del servicio comercial de suministro de este combustible, que contará con un procedimiento de autorización simplificado para los barcos receptores.

Asimismo, está previsto que este año se empiecen las operativas de suministro de GNL desde la gabarra a portacontenedores y barcos de fondeo.