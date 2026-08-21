El autobús lanzadera del entorno del Spotify Camp Nou se estrena con la temporada de fútbol

Ruta de los nuevos autobuses lanzadera que estarán operativos cuando el FC Barcelona juegue en su campo a partir de este 27 de agosto, cuando empieza la nueva temporada de fútbol. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El área de Movilidad, la guardia urbana y Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) pondrán en marcha el nuevo autobús lanzadera el próximo 27 de agosto, cuando empieza la temporada de fútbol, y recorrerá el barrio de Les Corts de Barcelona antes y después de los partidos en casa del FC Barcelona, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado este viernes.

El objetivo de este servicio es minimizar las afectaciones en la movilidad de los vecinos, ya que varias entidades vecinales habían reclamado la falta de alternativas derivadas de las restricciones que se aplican los días que el FC Barcelona juega en su campo.

El recorrido circular, de unos 6 kilómetros, conectará los diferentes barrios de Les Corts facilitando los enlaces con las redes regulares de bus, con inicio y final en la calle del Camí de Torre Melina y pasando por zonas como Collblanc, la avenida de Madrid o la avenida Diagonal, entre otras.

El servicio se iniciará 2 horas antes de los partidos y se mantendrá hasta una hora y media después del final del partido, con frecuencia cada 15 minutos, aunque puede variar dependiendo del tráfico y la afluencia de personas.

Además, las autoridades del distrito y del FC Barcelona han decidido que la entrada de los autocares en el estadio se hará por el acceso X de la calle Travessera de les Corts (contra dirección) para evitar el paso por la calle Arizala y minimizar las molestias a los vecinos.

El concejal de Les Corts, David Escudé, asegura que estas nuevas medidas "ponen a los vecinos en el centro, equilibrando la actividad de la ciudad con la calidad de vida del vecindario, a la vez que se garantiza la seguridad del espacio público".