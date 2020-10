Los autónomos piden al Govern aumentar ayudas directas y moratoria de préstamos

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Asociación de Trabajadores Autónomos y Emprendedores en Catalunya (UATAE Catalunya) ha reclamado este martes al Govern aumentar las ayudas directas a los sectores afectados por las nuevas restricciones para contener el coronavirus.

Según un comunicado, reclaman soluciones para hacer frente a los alquileres de locales y para mediar ante la banca para que aplique una moratoria general a los préstamos, rentings y leasings de autónomos y pymes ligados a su actividad profesional.

La agrupación ha pedido al Govern "no abandonar a su suerte" al tejido económico que está cumpliendo con su parte del esfuerzo y que muchos, han avisado, no podrán reabrir sus negocios si no se actúa con rapidez.

UATAE Catalunya también ha criticado que las ayudas de 40 millones de euros anunciadas por el Govern para el sector de la restauración y hotelero son "manifiestamente insuficientes" puesto que solo cubriría poco más de un 5% de las pérdidas, según han asegurado basándose en datos de Pimec.

Los autónomos han explicado que no solamente el sector del ocio nocturno y la restauración se ven muy afectados por las medidas actuales sino también el sector del taxi, la música y los eventos.

Ante el Consell Executiu del Govern este martes, UATAE ha afirmado que, de esa reunión, debe salir un "paquete de medidas potente" que no sólo sean más ayudas directas, sino que también incida en los gastos habituales para un autónomo.