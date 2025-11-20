Autoocupació, Fundació Visa y MicroBank lanzan un programa para impulsar la emprendeduría femenina.

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fundación privada sin ánimo de lucro Autoocupació, la Fundació Visa y MicroBank, el banco social de CaixaBank, han lanzado el programa 'Mentoring per a Dones Emprenedores', que tiene como objetivo impulsar la emprendeduría femenina en España mediante la financiación y el acompañamiento personalizado.

Así lo explica Autoocupació en un comunicado este jueves, en el que sostiene que las estadísticas muestran que el número de mujeres con intención de crear una empresa "ha crecido de forma sostenida durante los últimos años en España, pero la tasa de emprendeduría femenina sigue siendo inferior a la masculina".

El director de Autoocupació, Guillem Arís, ha destacado que la voluntad de este programa es "demostrar que la oferta conjunta de servicios de acceso a la financiación y acompañamiento personalizado es clave para ayudar a las mujeres emprendedoras a crear negocios más sólidos y sostenibles".

Por su parte, la directora general de MicroBank, Cristina González, ha hecho hincapié en que su contribución se basa en "facilitar el acceso a la financiación a las personas con dificultades para obtenerla desde los canales tradicionales".

Durante los próximos 3 años, el programa apoyará a 200 mujeres emprendedoras que hayan obtenido un microcrédito de MicroBank, mediante la figura de un mentor experimentado que les ayudará a hacer frente a sus retos ya tomar decisiones informadas, contribuyendo a su desarrollo profesional.

Al culminar el programa, las participantes recibirán una ayuda de 1.000 euros para invertir en sus negocios o reducir su deuda.