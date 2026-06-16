La autora e ilustradora Lirios Bou gana el Premi Emili Teixidor de literatura infantil

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autora e ilustradora Lirios Bou ha ganado el 6 Premi Emili Teixidor de literatura infantil, otorgado por La Galera, por la obra 'El senyor Rutineli i el vent huracanat', una alocada aventura protagoniaza por un perro muy organizado.

Bou ha recibido el premio, dotado con 2.500 euros, en la Festa de La Galera en la Casa Abacus de Barcelona, que este año se ha dedicado a los 60 años de la Col·lecció Grumets, ha informado la editorial en un comunicado.

La autora presenta la historia de un perro elegante, que vive una vida tranquila, amable y muy organizada, pero un día un viento huracanado se lleva todas sus agendas y su vida salta por los aires, comenzando así una jornada de imprevistos.

El jurado, formado por Antònia Justícia, Laura Espot, Aitor Martos y Núria Figueras, ha premiado el cuento por ser "deliciosamente alocado y profundamente divertido", y ha destacado el protagonista memorable y la extravagante historia.

Bou ha ilustrado libros para niños, revistas infantiles, campañas publicitarias e institucionales, y publicó en 2018 su primer álbum como autora integral, 'Ramir el boxejador', que recibió el Premi Llibreries Valencianes, al que siguió en 2025 'Pterodàctila Martí'.

Durante el acto de entrega se ha celebrado el 60 aniversario de Grumets de La Galera, la colección más emblemática de la editorial, inaugurada en 1966 'El Zoo d'en Pitus', de Sebastià Sorribas.