Las autoridades francesas entregan a la Policía Nacional un fugitivo buscado por delitos sexuales

GIRONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un fugitivo interceptado por las autoridades francesas en la frontera franco-suiza sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención y personación emitida por un juzgado de Almería por un delito de abuso sexual, ha informado la policía en un comunicado este lunes.

La actuación se enmarca en el mecanismo de cooperación policial y judicial entre España y Francia, que permite la localización y entrega de personas reclamadas por la justicia con plenas garantías legales.

Tras su localización y detención, se activaron los canales previstos a nivel europeo para efectuar su entrega a la Policía Nacional en Le Perthus-La Junquera (Girona).

El proceso ha culminado con el traslado del reclamado a dependencias policiales españolas, donde ha sido puesto a disposición judicial.

El detenido cuenta con antecedentes policiales y judiciales relacionados con delitos de naturaleza sexual, por los que ya ha sido investigado anteriormente.