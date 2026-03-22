Autoridades políticas y familiares de víctimas de Germanwings conmemoran los 11 años del siniestro

Autoridades políticas y familiares de las víctimas de Germanwings ponen rosas en memoria de los fallecidos en el siniestro - EUROPA PRESS

Las familias critican la decisión de Lufthansa de no participar en el homenaje de este año

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

Autoridades políticas y familiares de las víctimas del vuelo 9525 de Germanwings han recordado este domingo el accidente, que tuvo lugar el 24 de marzo de 2015, cuando un copiloto estrelló en los Alpes franceses un avión procedente de Barcelona y que se dirigía a Düsseldorf (Alemania) y murieron 150 personas.

Al homenaje, celebrado en la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona, han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, entre otros.

Del lado de las familias, la presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo Germanwings 9525, Lourdes Bonet, ha recordado a las víctimas y ha mostrado su "misión firme y necesaria para transformar el sufrimiento en acción".

Asimismo, ha lamentado que este año Lufthansa haya decidido no participar en este homenaje: "Su decisión es percibida como un alejamiento de la responsabilidad moral hacia las víctimas", ha criticado.

Bonet ha insistido en la necesidad de mejorar la legislación y los protocolos de seguridad para que este tipo de siniestros no vuelvan a suceder y se evite que "otras familias pasen por lo mismo".

SALVADOR ILLA

En su discurso, Illa ha agradecido a los familiares de las víctimas su "actitud constructiva y voluntad de mejora de los protocolos de seguridad" y ha puesto a su disposición la ayuda del Govern.

"Recordar desde la serenidad es siempre positivo y el mejor homenaje hacia las personas que perdieron la vida", ha destacado el presidente, quien ha reflexionado acerca de la vulnerabilidad de la vida en sociedades, apunta, regidas por la inmediatez.

JOSEP RULL

Por su parte, Rull ha hecho hincapié en la labor de las familias de las víctimas a la hora de "liderar una lucha infatigable en el Parlament, el Congreso y las instituciones" para mejorar la seguridad en el mundo de la aviación y ha instado a trasladar esta batalla en el Consejo de Europa.

"Tenemos el deber colectivo, con mayúsculas, de no olvidar y hacer de la tragedia la generación de elementos positivos", ha señalado, alabando también el papel que tuvieron y siguen teniendo los médicos y psicólogos en este tipo de siniestros.

11 AÑOS DE LA TRAGEDIA

El 24 de marzo de 2015, el copiloto de un vuelo de la compañía Germanwings con origen en Barcelona y destino en Düsseldork, Andreas Lubitz, estrelló deliberadamente el avión contra los Alpes franceses aprovechando que el piloto se había ausentado.

Las investigaciones posteriores concluyeron que Lubitz padeció varios episodios de depresiones y había ocultado a la compañía que le habían dado una baja médica que rompió para seguir trabajando y perpetrar la tragedia, que se saldó con 150 víctimas, la mayoría alemanes y catalanes.