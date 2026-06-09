Autorizado un préstamo de 10 millones a Openchip para impulsar su tecnología de microprocesadores

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado un préstamo de 10 millones de euros a Openchip para impulsar su tecnología de microprocesadores avanzados, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El objetivo de la operación es "asegurar el avance" de los programas de I+D de Openchip mientras se materializa una ronda de inversión con participantes privados e institucionales.

"Ante el carácter estratégico de su actividad para la economía catalana, el Ejecutivo quiere asegurar que se mantiene el proyecto tecnológico de la empresa mientras se acaban de concretar las nuevas inversiones", ha explicado el Govern.

El acuerdo también incluye que la Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat y Avançsa hagan un seguimiento de la situación economicofinanciera de la empresa durante la vigencia del préstamo, "con el objetivo de poner en valor el carácter estratégico y singular del proyecto y velar por la administración de la financiación pública".

Este préstamo complementa un primer crédito de 25 millones que la Generalitat concedió a la empresa en marzo con la misma finalidad y que puede tener un carácter convertible y transformarlo en acciones de la empresa.