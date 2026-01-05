AV.- Sàmper, sobre que Madrid supere en empleo a Catalunya: "No distorsiona nuestro crecimiento"

Sàmper, sobre que Madrid supere en afiliados a Catalunya: "No distorsiona nuestro crecimiento" - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha restado importancia al hecho de que la Comunidad de Madrid haya superado en diciembre de 2025 a Catalunya en número de afiliados a la Seguridad Social (3,88 millones contra 3,87 millones): "No distorsiona nuestro crecimiento".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes tras publicarse los datos del paro del mes de diciembre de 2025, acompañado del secretario de Trabajo, Paco Ramos, y de la responsable del Observatori de Treball i Model Productiu, Manuela Redondo.

Catalunya, por primera vez superada por la Comunidad de Madrid en número de afiliados a la Seguridad Social, cerró 2025 con 83.912 afiliados más que en 2024 y con más de 3,87 millones de trabajadores en activo (7.600 menos que Madrid) y 323.236 parados.

