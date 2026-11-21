Archivo - Logotipo de TMB durante una visita al Centro de Control de la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), a 24 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una avería en la planta de hidrógeno de Iberdrola de la Zona Franca ha dejado 23 autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) fuera de servicio por falta de suministro, aunque según la compañía se trata de un impacto "limitado" en el servicio porque los 46 autobuses de hidrógeno representan un 5% de la flota total, por lo que la reducción de oferta es de entre un 3,8% y un 2,5%.

Según han avandado 'La Vanguardia' y el diario 'Ara' y han confirmado fuentes de TMB a Europa Press, esta incidencia provoca que en algunas líneas los viajeros tengan que esperar 9 minutos en lugar de 7.

La incidencia afecta, sobre todo, a algunas líneas que utilizan este modelo de autobús, principalmente la X1, la V19 y la D20.