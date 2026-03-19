Una avería en la señalización en Sant Vicenç (Tarragona) afecta a la R2 Sud y R4 de Rodalies

Archivo - Tres trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una avería en la señalización de Rodalies en Sant Vicenç de Calders (Tarragona) interrumpe este jueves sobre las 11 la circulación en los trenes de las líneas R2 Sud y la R4, informa Adif en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

Por ello, los trenes de la R2 Sud rotan en Cunit y los de la R4 en El Vendrell, y los regionales lo hacen en Torredembarra (Tarragona), señalan fuentes de Rodalies a Europa Press.

Los técnicos están trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.