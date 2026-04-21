Aviso por tiempo violento en el Berguedà, Lluçanès (Barcelona), Cerdanya y Ripollès (Girona)

Archivo - Estado del río Onyar a su paso por Girona durante el temporal de lluvias e inundaciones este martes - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido este martes sobre las 17 horas un aviso por tiempo violento en las comarcas del Berguedà, Lluçanès (Barcelona), Ripollès y Cerdanya (Girona), donde pueden producirse tormentas hasta las 19.00 como mínimo.

En estos puntos también puede caer fuerte granizo superior a 2 centímetros, informa el Meteocat en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

Por ello, Protecció Civil pide precaución a la ciudadanía en sus desplazamientos y actividades en el exterior.