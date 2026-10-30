Las ayudas SGR-Cat 2025 otorgan ayudas a 841 grupos científicos para investigar durante 3 años

Imagen de recurso proporcionada por la Conselleria. - CONSELLERIA DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur) ha resuelto provisionalmente la convocatoria de las ayudas SGR-Cat 2025, dotadas con 45,8 millones de euros, que reconocen a 1.361 grupos, de los cuales 841 obtienen financiación para desarrollar su actividad científica durante 3 años.

De los 1.361 grupos, seleccionados entre 1.479 solicitudes, 795 pertenecen a universidades catalanas, y 697, a centros Cerca, informa la Conselleria de Investigación y Universidades en un comunicado de este viernes.

La convocatoria, que otorga un máximo de 90.000 euros por grupo, tiene como objetivo "fortalecer el sistema catalán de investigación e innovación", potenciar su impacto científico, económico y social e impulsar su proyección internacional.

Por ámbitos de conocimiento, los proyectos seleccionados provisionalmente pertenecen mayoritariamente al ámbito de las Ciencias Médicas y de la Salud, la Ingeniería, la Tecnología, la Arquitectura, las Ciencias Sociales y la Biomedicina.

La evaluación de los proyectos se basa en los resultados (35%), los 'inputs' de investigación (30%), el plan de trabajo y los retos (15%), el liderazgo y la sostenibilidad (10%), la perspectiva de género (5%) y el impacto esperado (5%).