El Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) prohibirá los pisos turísticos este 2026

Archivo - El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Territorio de Badalona (Barcelona), Daniel Gracia, ha afirmado que la ciudad prohibirá los pisos turísticos este mismo 2026, medida que el gobierno municipal llevará a aprobación antes de la sesión de mayo.

Lo ha anunciado en el pleno de marzo, durante el debate de una moción presentada por el PSC, ERC, Badalona en Comú y Guanyem Badalona, donde ha sostenido que la ciudad "no podía ser una isla donde se permitiesen los pisos turísticos" mientras que el resto del área metropolitana los está prohibiendo.

Asimismo, ha defendido que el gobierno no ha cambiado de opinión en ningún momento, ya que simplemente insiste en la misma línea que inició "de forma pionera en 2014" al regular la concesión de licencias de pisos turísticos.