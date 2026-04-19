El Ayuntamiento de Barcelona celebrará una jornada de puertas abiertas el jueves por Sant Jordi

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona celebrará este jueves 23 de abril una jornada de puertas abiertas con motivo de la celebración de la Diada de Sant Jordi, y se realizará de las 10 a las 20 horas, informa en un comunicado este domingo.

Esta iniciativa permitirá que los ciudadanos puedan visitar la Escala Negra, la Capella del Bon Consell, el Saló de Cròniques, el Saló del Bon Govern, la Sala del Treball, el despacho del alcalde, el Saló de Carles Pi i Sunyer, el Saló de Cent, el Saló del Consolat de Mar, la Sala Tàpies, el Despatx d'Honor, el Saló de Carles III, el Saló de la Ciutat, la Galeria Gòtica y la Escala d'Honor.

De 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas se podrá hacer una visita guiada al Saló de Cent y al Saló de Cròniques; de 10 a 14 y de 16 a 20 varios personajes, como Sant Jordi y la princesa, recibirán a los visitantes; también se podrá disfrutar del espectáculo infantil de sombras chinas 'La llegenda de Sant Jordi' y regresa la iniciativa de venta de rosas solidarias en el patio de la entrada del consistorio.