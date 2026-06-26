El Ayuntamiento de Barcelona despliega la bandera LGTBIQ+ en su fachada por el día del Orgullo

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el despliegue de la la bandera - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha desplegado este viernes la bandera LGTBIQ+ en su fachada por el día del Orgullo, que se celebrará el domingo, y reivindicar los derechos del colectivo, erigiéndose como ciudad diversa, inclusiva y referente para el colectivo.

El alcalde, Jaume Collboni, que ha presidido el despliegue de la bandera, ha recordado que la capital catalana ha presentado su candidatura al WorldPride 2030 con un mensaje de fondo: "Nos tenemos que volver a levantar todos juntos para responder a las agresiones".

El primer edil también ha hecho un "reconocimiento explícito a todas las entidades que representan al colectivo" que, según él, han cogido el testigo de aquellas personas que las han precedido en la lucha por los derechos LGTBIQ+ desde muchos ámbitos.