El Ayuntamiento de Barcelona empieza 2026 con el presupuesto "más alto de su historia"

BARCELONA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona estrena el año 2026 con un nuevo presupuesto municipal en vigor, que alcanza los 4.180 millones de euros, el "más alto de su historia".

Según informa el consistorio en un comunicado este jueves, este presupuesto responde a las prioridades del gobierno, centradas en la atención a las personas, las seguridad y la vivienda, ámbito al que se destinarán cerca de 240 millones de euros, un 33% más que en 2025.

La aprobación automática de estas cuentas se produce después de que el alcalde, Jaume Collboni, activara el mecanismo de la cuestión de confianza en noviembre y no se haya presentado ninguna moción de censura con un candidato alternativo.

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha celebrado que la ciudad haya conseguido tener el presupuesto "más alto de su historia sin incrementar impuestos ni a las familias, ni a las pymes ni a los autónomos" y ha defendido que las cuentas reflejan el rigor y responsabilidad del ayuntamiento.

VIVIENDA

En el ámbito de la vivienda, de los 239,1 millones destinados a la materia, 84 millones servirán para la promoción y gestión del parque público, 50 millones son fondos destinados a la rehabilitación, 25 millones a liberar suelo para nuevas promociones en la Sagrera y 20 millones a una bolsa para ejercer el tanteo y retracto.

Además, se destinarán 38 millones a diferentes ayudas y subvenciones, como por ejemplo 6 millones en una nueva línea de ayudas al alquiler para familias monoparentales y mayores de 55 años.

TRANSPORTE, LIMPIEZA, EDUCACIÓN Y CULTURA

También se pone el foco en otros ámbitos como el transporte público, la limpieza, la educación y la cultura, así como las políticas sociales y la ordenación de la ciudad, contando con un 8,5% más de recursos respecto a los previstos inicialmente en el presupuesto de 2025.

Asimismo, el volumen de inversiones para llevar a cabo grandes obras, equipamientos o actuaciones de transformación urbana será de 861,8 millones de euros.

El Ayuntamiento destinará 266,9 millones a la red de transporte público con el mantenimiento de las aportaciones para bonificar los títulos de transporte de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y se ampliará el servicio de Bicing con 1.000 nuevas bicicletas.

Además, se destinan 109,3 millones a la estrategia de acción climática y 150,6 millones a la estrategia de diversificación económica.

INVERSIONES DE CIUDAD

Entre las inversiones previstas en la ciudad para este año destacan, entre otros, los 11 millones hasta final de mandato para la actuación en el Teatre Arnau, 8 millones en la reforma del Castell dels Tres Dragons y 17,8 millones en las actuaciones en el Passeig de la Mar Bella.

También se contempla una inversión hasta final de mandato de 39,5 millones de euros en el Pla Endreça y 200 millones de euros para el Pla de Barris.