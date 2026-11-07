El Ayuntamiento de Barcelona recibe un premio a los Mejores Servicios Sociales Municipales del Estado

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (Aedgss) otorga a Barcelona el Premio Anual en la categoría de Institución Pública - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (Aedgss) ha distinguido al Ayuntamiento de Barcelona con el Premio Anual en la categoría de Institución Pública que otorga en reconocimiento a la calidad del sistema de servicios sociales municipales, ha informado el consistorio en un comunicado este sábado.

El galardón sitúa a la capital catalana entre los cinco consistorios del Estado con una mejor puntuación en el índice DEC Local, junto a Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Montilla y Fuenlabrada.

El reconocimiento es resultado de la aplicación del índice DEC Local a municipios de más de 20.000 habitantes, una herramienta de evaluación que se fundamenta en más de 30 indicadores y datos oficiales para analizar los servicios sociales municipales y que permite comparar las políticas sociales de diferentes ciudades.

Estos indicadores miden la cobertura de los servicios, los recursos destinados a la atención social, la capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía, la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad y el grado de desarrollo del sistema local de servicios sociales.

La Aedgss ha señalado que el premio reconoce a Barcelona por su apuesta sostenida para consolidar unos servicios sociales públicos, accesibles y de calidad, orientados a garantizar derechos, reducir desigualdades y dar respuesta a los retos sociales de la ciudad.