El Ayuntamiento de Barcelona reclama no construir la séptima terminal de cruceros del Puerto

También insta a no renovar la autorización de la terminal C desde 2024 y destinarla a otro uso



BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado no construir la séptima terminal de cruceros del prevista en el Moll Adossat del Puerto de Barcelona, y no renovar la autorización de la terminal C a partir de 2024, durante la primera sesión del Consell per la Sostenibilitat dels Creuers que impulsa el Puerto.

Lo ha explicado la teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, en declaraciones a los periodistas este miércoles al finalizar la sesión constitutiva del Consell, donde hay representantes de las administraciones y del sector crucerista.

Sanz ha pedido una "renuncia clara de no construir la séptima terminal", cuya licitación quedó suspendida tras un conflicto jurídico entre las empresas que se presentaron al concurso público, según ha explicado.

El consistorio también ha propuesto dejar la terminal C sin actividad crucerista y destinarla a otra actividad vinculada al Puerto a partir de 2024 (la terminal C está concesionada a un grupo que gestiona tres terminales propiedad del Puerto, y esta en concreto se autoriza anualmente).

La titular de Urbanismo de la capital catalana ve en estas dos propuestas una "oportunidad muy clara", ya que ha avisado de que, con la construcción ya en marcha de la sexta terminal, la ciudad puede alcanzar los 4 millones de cruceristas, ha dicho.

Para Sanz, la primera sesión del Consell ha servido para constatar una realidad "incrementalista" y que, además, el 70% de los cruceristas llegados a Barcelona son de tránsito, por lo que los ha tachado de 'fast food' de los cruceros.

Ha concretado que en 2022 hubo un 28% de cruceristas que venía de puerto base y un 72% de tránsito, y, preguntada por que el Puerto cifra en más de la mitad los visitantes de puerto base, ha respondido que los cuentan a la entrada y a la salida, lo cual genera sobrerrepresentación en los datos.

CONSELL DE SOSTENIBILITAT

De la propuesta para hacer sostenible la actividad crucerista, ha opinado: "No veo dónde está la sostenibilidad en este documento y en estas propuestas, porque no hay ninguna concreción de cómo hacer sostenible algo que hoy es insostenible en la ciudad".

"Parece una mesa de crecimiento infinito, porque no hay ninguna medida de control, de contención", ha añadido la titular de Urbanismo, que ha acusado de inacción al Govern.

La teniente de alcalde ve insostenible llegar a la cifra récord de 3,3 millones de cruceristas este año, ha dicho que "Barcelona lo que se merece es una gobernanza pública" de esta actividad, y ha pedido abordar el número de cruceristas, y no solo el número de embarcaciones.

ACUERDO DE 2018

De hecho, considera que el acuerdo de 2018 redujo el número de terminales para evitar alcanzar las 13 previstas entonces, y ha defendido que fue un acuerdo para un momento determinado en el que había que dar respuesta a la situación.

Para ella, lo acuerdos eran necesarios pero no suficientes, y ha mantenido que "no era un punto y final, el acuerdo del 18 era un punto de partida".