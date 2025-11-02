Archivo - El Ayuntamiento de Lleida y Humoràlia impulsan la Mostra d'Humor Gràfic sobre conflictos armados - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA - Archivo

LLEIDA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida y Humoràlia han impulsado una nueva edición de la Mostra d'Humor Gràfic, que este año tiene el objetivo de sensibilizar sobre los "conflictos armados en el mundo".

Esta es la primera edición en la que la Paeria participa organizando la iniciativa, a través de la Concejalía de Cooperación, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

La convocatoria para participar está abierta hasta el 15 de diciembre y las 50 obras seleccionadas formarán parte de una exposición itinerante.