El Ayuntamiento de Lleida valora una "respuesta muy positiva" de la ciudadanía a la ZBE

Uno de los sensores que regula la ZBE de Lleida - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Lleida entró en funcionamiento el 1 de julio tras una moratoria de medio año y, después de tres meses, la concejal de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, ha valorado que "la ciudadanía ha tenido una respuesta muy positiva".

La Fase 1 de la ZBE está limitada al Centro Histórico de la ciudad y en ella se han garantizado algunas excepciones, como que los residentes con vehículos registrados en Lleida no tienen restricciones de circulación, informa este sábado el Ayuntamiento.

"Hemos podido compaginar estas dos, la aplicación de la norma con la convivencia y el día a día de la ciudadanía", ha celebrado Morón, y ha añadido que esta medida mejorará la calidad del aire.

Durante la moratoria de la norma, del 1 de enero al 30 de junio, el Ayuntamiento avisaba a los ciudadanos cuando pasaban 10 veces por la ZBE, además de enviar una notificación informativa cuando habían pasado el número de permisos, alertándoles de que la próxima vez se les sancionaría.

Según Morón, se han enviado 76 notificaciones a vehículos que no cumplen con la normativa y que seguían pasando por la ZBE, y a partir de estos avisos se han realizado 135 sanciones que están en período de ejecución.

El calendario de aplicación de ZBE será progresivo: después de la primera fase, a partir del 1 de enero de 2026, en caso de que la Generalitat declare episodio ambiental de alta contaminación del aire, los días que esté activado los vehículos con distintivo B no podrán circular por la ZBE.

Dos años después, a partir del 1 de enero del 2028, ya no podrán hacerlo de forma habitual.