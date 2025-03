El Ayuntamiento de Tarragona activa la alerta por riesgo de inundación

TARRAGONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tarragona ha activado este sábado la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal por riesgo de inundación, tras activarse la fase de Alerta del plan Inuncat de Catalunya.

Las lluvias pueden superar los 20 mm en 30 minutos y pueden ir acompañadas de tormenta y rachas fuertes de viento, informa en un comunicado.

El Ayuntamiento ha pedido no bajar a sótanos ni garajes, sino subir a pisos superiores, además de no dejar afuera objetos que el agua pueda arrastrar; conducir por rutas principales y autopistas, moderando la velocidad y con distancias de seguridad; no atravesar rieras, torrentes, pasos subterráneos ni zonas inundables; en el exterior, ir a puntos elevados; y evitar ser arrastrado por un golpe de mar.