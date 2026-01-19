El Ayuntamiento de Tarragona activa en fase alerta el plan de actuación por fuertes oleadas

Archivo - Las olas podrían superar 2,5 metros de altura. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Protección Civil del Ayuntamiento de Tarragona ha activado este lunes la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal por la mala mar y el fuerte oleaje previsto para la noche de este lunes y hasta el mediodía del miércoles, con olas que podrían superar 2,5 metros de altura.

Como consecuencia de la activación, ha recomendado a la ciudadanía que aumente la prudencia y evite bañarse, hacer actividades en el mar o incluso quedarse en las playas, así como alejarse de los espigones y zonas con fuerte oleaje, informa el ayuntamiento en un comunicado.

La activación sigue al comunicado efectuado por el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) en base a las predicciones meteorológicas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y "las posibles afectaciones que pueden derivarse en el municipio".