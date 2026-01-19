Azcón ve la ordinalidad "desigual" e insolidaria y la financiación un desprecio a los aragoneses

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza', en el World Trade Center, a 18 de enero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España) - Ramón Comet - Europa Press

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes que el principio de ordinalidad es "injusto, desigual e insolidario" y, sobre el modelo de financiación, ha señalado que es, a su juicio, un desprecio hacia los aragoneses, a quienes ha llamado a manifestarse en contra del modelo en las elecciones regionales del 8 de febrero.

"Nunca antes el PSOE lo había defendido, y, si lo hace ahora, es única y exclusivamente forzado por su supervivencia política", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, donde ha subrayado el principio de ordinalidad como su mayor crítica a la propuesta de nueva financiación.

Preguntado por un modelo que le encajaría para Aragón, ha expresado que uno que incluya criterios de orografía y despoblación, ya que, según él, "es incomprensible que no se tenga en cuenta" que el coste de las rutas escolares, el mantenimiento de las carreteras o de colegios y centros de salud es diferente para las comunidades más pequeñas o pobladas.

Ha instado a los aragoneses a combatir en las urnas el modelo, en las que repite como candidato 'popular': "Cuando llegue el momento de dar la batalla jurídica, la daremos. Pero hoy hay una batalla social que dar, que en democracia es el voto libre de los aragoneses".

COMICIOS REGIONALES

Azcón ha resaltado que aspira a que el PP gobierne en solitario tras las elecciones autonómicas del 8 de febrero y ha criticado tanto a Vox como a PSOE: a los primeros les ha afeado que abandonaran el ejecutivo autonómico mientras que considera que la candidata socialista, Pilar Alegría, "no es de fiar".

"Lo primero que le voy a pedir a Vox es que apruebe un presupuesto para este año, con subidas en sanidad, educación o políticas sociales", ha dicho.

Preguntado por si seguiría en Aragón aunque le llamara el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ir a Madrid, lo ha afirmado: "Voy a ser presidente de Aragón durante los próximos cuatro años. Me quedaría en Aragón aunque Feijóo me ofreciera ir a Madrid".

Cuanto al traslado de las pinturas murales del MNAC al Monasterio de Sijena (Huesca), se ha mostrado confiado en que este se produzca "mucho antes" del 2027.