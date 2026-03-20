Bad Gyal comienza en el Palau Sant Jordi de Barcelona su 'Más Cara Tour'

La cantante catalana Bad Gyal durante el primer concierto de 'Más Cara Tour', en Barcelona. - LORENA SOPENA

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cantante Bad Gyal ha comenzado este viernes su 'Más Cara Tour', con el primero de los tres conciertos que dará en el Palau Sant Jordi de Barcelona, presentando su disco homónimo.

La catalana lanzó a principios de marzo 'Más Cara', su segundo álbum de estudio, en el que se incluyen 'Da Me', 'Choque' y 'Te Daré', entre otros temas, que se suman a algunos de sus éxitos clásicos como 'Fiebre', 'Internationally', 'Blin Blin' o 'Zorra'.

Después de su actuación en el Palau Sant Jordi, 'El Pussy k Mana' llevará su sonido caribeño a Madrid, València, Sevilla, Bilbao y A Coruña.