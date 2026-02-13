Bad Gyal publica 'Choque' con Chencho Corleone, nuevo adelanto de su álbum 'Más Cara'

Está producido por Luny Tunes - DOBLE CUERPO

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bad Gyal ha publicado este viernes el single 'Choque' con Chencho Corleone, nuevo adelanto de su próximo álbum 'Más Cara', que contará con 19 canciones y verá la luz el 6 de marzo, ha informado Doble Cuerpo en un comunicado este viernes.

Producido por Luny Tunes, 'Choque' se construye sobre un 'beat' de reggaeton antiguo orientado al club y "articula el diálogo entre la vieja escuela y la lectura contemporánea que Bad Gyal ha desarrollado en los últimos años".

Con este lanzamiento, Bad Gyal ha compartido el 'tracklist' completo de 'Más Cara', en el que amplía su espectro musical a partir de géneros y subgéneros caribeños como el reggaeton, R&B, dancehall, merengue house, guaracha, shatta jamaicano y kompa haitiano.