Badalona (Barcelona) expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para instalar un museo

Archivo - El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) ha iniciado los trámites para expropiar el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra con el objetivo de instalar un museo dedicado al descubrimiento de América y su relación con el municipio.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' y han confirmado a Europa Press fuentes del gobierno municipal, el consistorio ha iniciado la expropiación ante la "aparición de un comprador firme" interesado en adquirir el conjunto.

De este modo, el gobierno badalonés decidió dar un "paso adelante" para garantizar que este espacio, considerado de un extraordinario valor patrimonial e histórico, quedase definitivamente vinculado al municipio y que, a su vez, pudiese ser preservado.

Respecto a la futura temática del museo, el consistorio ha decidido explicar el contexto del descubrimiento de América, el primer viaje de Cristóbal Colón, su retorno a la península y la vinculación de este episodio con Badalona.

Según el consistorio, instituciones como el Portal de Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de Cultura o Patrimoni Cultural de la Generalitat recogen que los Reyes Católicos recibieron a Colón en el monasterio en abril de 1493, tras su regreso de América.