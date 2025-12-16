Badalona (Barcelona) registra 300 de las 500 incidencias por las fuertes lluvias

Archivo - Fotografía de recurso de lluvias - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Badalona registra más de 300 de las 500 incidencias registradas por el 112 este martes a causa de las intensas lluvias que afectan sobre todo a la comarca del Barcelonès (Barcelona), ha informado el subdirector de Programas de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, en una entrevista en '3CatInfo' recogida por Europa Press.

Delgado ha explicado que el frente de lluvias se ha desplazado hacia el sur, pero que a las 20.15 horas todavía hay "una cola importante de incidencias" en Badalona, que ha registrado 120 litros por metro cuadrado (l/m2), aunque sin que haya que lamentar daños personales.

En este sentido, ha confirmado que se han producido cortes en el suministro eléctrico en algunas zonas de Badalona como consecuencia de las tormentas, pero que se está trabajando de forma coordinada con la empresa distribuidora para solucionar esta incidencia lo antes posible.

El subdirector de Programas de Protecció Civil ha pedido "mucha precaución" en la próximas horas en todo el frente litoral de Barcelona y Tarragona dado que, como ya sucedió el lunes, las lluvias registradas no se corresponden con las que marcaban los modelos meteorológicos.

Ha dicho que se trata de un fenómeno de lluvias "muy errático, en el sentido de incerteza, de imprevisibilidad" y ha pedido a la ciudadanía que antes de desplazarse consulte bien la situación meteorológica.

Sobre los motivos de este fenómeno, ha dicho que se tiene que "analizar con calma", pero que se trata de tormentas más propias del mes de septiembre que de diciembre.