El Baix Empordà (Girona) registra 1.062 viviendas iniciadas en 2025 (+28%), según Apce y CaixaBank

Imagen de la jornada celebrada este lunes en Platja d'Aro (Girona) - APCE / CAIXABANK

GIRONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comarca del Baix Empordà (Girona) registró el inicio de 1.062 viviendas en 2025, un 28,6% más que el año anterior, mientras que en el Alt Empordà la cifra de viviendas iniciadas en el mismo periodo se ha situado en 315, un 8,6% más, según datos de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) y CaixaBank.

Los datos de producción de vivienda se han presentado este lunes en la sesión 'Conjuntura Immobiliària Residencial a les comarques de l'Empordà' organizada por ambas entidades en Platja d'Aro (Girona) para analizar la situación del sector en las comarcas y las oportunidades para las empresas, informan en un comunicado conjunto este lunes.

Respecto a la compraventa de vivienda, en el Alt Empordà se registraron 3.572 operaciones en 2025, un 4,1% más que el año anterior, mientras que en el Baix Empordà se cerraron 3.372 compraventas, un 7,6% más.