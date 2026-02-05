Bajan un 6,7% los delitos contra el patrimonio en Santa Coloma (Barcelona) durante 2025

Junta Local de Seguridad celebrada este jueves - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los delitos se redujeron en un 5,1% en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) durante 2025, un descenso que también se produjo en la actividad delictiva contra el patrimonio, que se reduce un 6,7% y contra las personas, con un descenso del 1,5%, informa la delegación del Gobierno en un comunicado.

Así se refleja en el balance anual tras la Junta Local de Seguridad celebrada este jueves, presidida por la alcaldesa Mireia González; la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como mandos de Policía Local, Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil, Bombers y Agents Rurals.

El balance también destaca una reducción del 11,1% en los delitos contra la salud pública, mientras que los asociados a la seguridad vial indican un incremento del 15,8%, asociado al refuerzo de controles preventivos y una mayor actividad policial en este ámbito.

González ha expresado su satisfacción por los últimos resultados alcanzados: "Los datos confirman la eficacia de las estrategias impulsadas en la ciudad en el ámbito de la seguridad pública", ha indicado la alcaldesa.

Por su parte, Prieto ha puesto en valor las actuaciones conjuntas en ámbitos prioritarios como la lucha contra el crimen organizado, la multirreincidencia, la explotación sexual y la realización de inspecciones administrativas, y ha añadido: "El Estado continuará poniendo los recursos necesarios en el ayuntamiento de Santa Coloma para prevenir el delito".

Finalmente, Parlon ha resaltado que el descenso de los delitos en el municipio "es una tendencia que se debe consolidar", por lo que ha pedido prudencia, pero ha reconocido que la ciudad presenta buenos datos respecto al tipo de delito que preocupa mucho a la ciudadanía, como el robo.