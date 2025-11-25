Baltà (BSAV) asegura que la estación de la Sagrera de Barcelona "aún necesita 6 años más de obras"

Archivo - Obras en la estación de la Sagrera. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la empresa pública Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV), Joan Baltà, ha afirmado que la futura estación de la Sagrera "aún necesita 6 años más de obras".

Lo ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que los trabajos avanzan mucho más deprisa de lo que parece y ha recordado que la obra es una operación "muy compleja" y lo ha comparado con la construcción de una ciudad como Martorell (Barcelona).

Ha explicado que actualmente la estación está en la primera fase, con la construcción de la estructura de hormigón, las vías del tren y sus catenarias y los elementos de electrificación, y que todo ello estará terminado a finales de 2026 o a principios de 2027.

Igualmente, Baltà no ha puesto una fecha final para todo el proyecto, ya que una cosa es la estación y otra todo su entorno: "Quien dirá cuándo se abre la estación será el ministro de Transportes del momento. Ahora, difícilmente en menos de 6 años se puede hacer".

Finalmente, ha señalado que la estación conectará los barrios de Sant Martí y la Sagrera, que siempre han estado divididos, y que Barcelona "ganará un parque y conectividad interna y externa".