Banco Mediolanum ganó 40,6 millones en 2025 en línea con el año anterior

Archivo - Luca Bosisio, consejero delegado - BANCO MEDIOLANUM - LAILA POZZO - Archivo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Banco Mediolanum obtuvo un beneficio de 40,6 millones de euros el año pasado, lo que supone un 0,3% más que el año anterior, cuando fueron 40,5 millones, informa este miércoles en un comunicado.

Logró ingresos por 276 millones, un 16,3% más, "a pesar de que ha continuado reduciéndose el margen de interés y gracias sobre todo al fuerte aumento de la actividad de asesoramiento" en fondos de inversión y seguros de vida-ahorro.

El consejero delegado, Luca Bosisio, ha constatado que "2025 ha sido un año de récords, ha superado incluso a 2024": ha destacado los mejores datos de su historia en captación de activos gestionados, en nuevos clientes, en nuevas concesiones de créditos y en ingresos.

Así, subraya los 1.954 millones de euros (+35%) en entradas netas en activos gestionados (fondos de inversión, unit e index linked, fondos de pensiones y EPSV).

CRÉDITO Y CLIENTES

Las nuevas concesiones de préstamos e hipotecas aumentaron un 18%, hasta los 408 millones, lo que permitió que la cartera crediticia total alcanzase 1.744 millones (+16,7%), y con una morosidad del 0,40%, "uno de los niveles más bajos del sector".

El ejercicio se cerró con unos recursos totales de clientes de 15.487 millones (18,4% más), con 285.758 clientes (12,1% más), y un nivel de solvencia con un CET1 del 20,56%.

2.000 EUROS A FAMILY BANKERS Y PLANTILLA

La red de Family Bankers (asesores financieros del banco) alcanzó los 1.650 profesionales, un 2,2% más, y la entidad destaca la incorporación de una veintena de profesionales de otras entidades.

Tanto los Family Bankers como la plantilla recibirán un premio extraordinario de 2.000 euros por persona "en reconocimiento a su valor y a su contribución en los grandes logros" del banco en España y del Grupo en su conjunto.

Por séptimo año consecutivo, el informe de la consultora independiente Stiga afirmó que Mediolanum fue la entidad con los clientes más satisfechos con su banco en España.

Bosisio ha afirmado que el objetivo es "seguir creciendo con el ritmo y la intensidad" de los últimos años y ha añadido que, para eso, en 2025 apostaron por invertir en tecnología, mejorar la oferta al cliente y abrir nuevas sedes, como la de Madrid, que ha definido como emblemática.

Mediolanum Aproxima, la acción social del banco, donó más de 2.263.000 euros a ONG de toda España, un 10,2% más: así, en sus 11 años de historia suma 10,3 millones.

GRUPO MEDIOLANUM: UN 11% MÁS

El Grupo Mediolanum, del que forma parte el banco, obtuvo un beneficio neto consolidado de 1.237,9 millones, un 11% más que el año anterior "y el mejor de su historia", y con unos recursos totales de clientes de 155.800 millones (+12%).

Su consejero delegado, Massimo Doris, lo ha considerado una prueba de solidez y calidad del modelo de negocio y ha añadido que se dio un premio extraordinario a todos los Family Bankers y toda la plantilla del Grupo, por cuarta vez en seis años.