Banco Sabadell y 4Founders Capital participan en la ronda de 1,5 millones de dólares de Cofers

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell, a través de Sabadell Venture Capital, y 4Founders Capital han participado en la ronda de financiación de 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros) de Cofers, informa en un comunicado el banco este jueves.

También ha participado en la ronda JME Ventures, y Cofers permite a las empresas centralizar, automatizar y optimizar su tesorería mediante tecnología avanzada e inteligencia artificial.

Su plataforma incorpora conectividad bancaria, ofreciendo visibilidad total del flujo de caja, automatización en la conciliación con el SAT, categorización inteligente de los movimientos bancarios y análisis financiero inteligente.

"Estas capacidades resultan especialmente relevantes en entornos donde la conectividad bancaria es limitada, al aportar una capa operativa que integra datos desde múltiples bancos, entidades y sistemas", ha dicho el banco.

El subdirector general de Banco Sabadell y director de BS Capital, Raúl Rodríguez, ha explicado que apuestan por "tecnologías que aportan valor real al mercado" y proyectos con potencial para escalar.