Banco Sabadell activa financiación con condiciones preferentes para los afectados por los incendios

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha activado una línea de financiación con condiciones preferentes como parte de un plan de medidas de apoyo para las personas afectadas por los incendios en diferentes puntos de España en las últimas semanas, informa en un comunicado este viernes.

La iniciativa incluye créditos al 0% y sin comisiones para un plazo de hasta 5 años, y el objetivo es que los afectados obtengan liquidez inmediata para hacer frente a gastos urgentes y reparar daños materiales.

La voluntad es "ofrecer un apoyo eficaz y rápido a las familias, autónomos, comercios y empresas de todos los sectores para que cuenten con financiación lo antes posible".

Por otro lado, Sabadell Seguros se ha puesto en contacto con los clientes potencialmente afectados para ofrecerles acompañamiento desde el primer momento y facilitar la gestión de los siniestros.

La entidad ha habilitado una línea telefónica específica (912 763 738) para dar soporte a los clientes afectados, atender consultas, orientar sobre los siguientes pasos y ayudar a gestionar cualquier incidencia relacionada con el seguro de hogar o comercio.