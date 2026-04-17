Banco Sabadell entrega los 'Aces Solidarios' a entidades para visibilizar enfermedades raras

Banco Sabadell ha entregado los 332.000 euros en ayudas - BANCO SABADELL

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco Sabadell ha entregado los 32.000 euros en ayudas que se obtenido de los 'Aces Solidarios' en la 73 edición del Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, en un año dedicado de forma monográfica a entidades dedicadas a visibilizar las enfermedades raras, informa en un comunicado.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, han hecho la entrega este viernes a cada una de las cuatro entidades premiadas, que son la Asociación Española Mutación GEN IQSEC2, la Asociación Española Síndrome Schaaf-Yang, la Fundación Retos Azules y la Fundación Querer.

Esta iniciativa solidaria está destinada a apoyar y dar visibilidad a proyectos de entidades sin ánimo de lucro, donando una cantidad por cada ace (o punto directo de saque) que los jugadores anoten durante el Barcelona Open Banc Sabadell.

Desde su puesta en marcha en 2008, un total de 60 organizaciones se han beneficiado de estos 'Aces Solidarios', que llevan acumulados más de 460.000 euros en ayudas desde entonces.

Durante la entrega, Oliu ha subrayado que, con este proyecto, Banco Sabadell busca "apoyar a estas instituciones dándoles un altavoz que sirva para difundir el trabajo que realizan, cuyo día a día se basa en mejorar la vida de los demás y ayudar en los momentos más complicados".