Baqueira Beret abrirá el 28 de noviembre tras invertir 24 millones en la estación

La estación de esquí Baqueira Beret. - BAQUEIRA BERET

LLEIDA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí Baqueira Beret prevé comenzar la temporada el próximo 28 de noviembre y hasta el 4 de abril, "siempre que las condiciones lo permitan", y tras invertir 24 millones de euros desde el pasado mayo en diferentes transformaciones, informa en un comunicado este jueves.

En concreto, la estación ha construido un nuevo telesilla, bautizado como Mirador, y que sustituye al remonte instalado en 1990 y cuenta con una capacidad de transporte de 3.000 personas por hora, y ha hecho una transformación de la zona central de Baqueira 1800, por la que ha reubicado la zona de debutantes, retirado un telesquí y ha instalado dos nuevas cintas dobles y una nueva cinta peatonal.

También ha reforzado la producción de nieve, con 7 nuevos innovadores y la redistribución de los existentes, y ha incorporado nuevas pistas y ampliado la zona de debutantes, hasta ofrecer un total de 175 kilómetros de pistas e itinerarios, repartidos en 132 trazados, 125 pistas y 7 itinerarios.