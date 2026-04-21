El Barça y Òmnium reivindican "la lengua y el catalanismo" con una nueva camiseta por Sant Jordi

Presentación de la camiseta del Barça y Òmnium con motivo de la celebración de Sant Jordi - ÒMNIUM CULTURAL

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Futbol Club Barcelona y Òmnium reivindican "la lengua y el catalanismo" con motivo de la Diada de Sant Jordi con el lanzamiento de una camiseta solidaria que saldrá a la venta este jueves, coincidiendo con la festividad y en el marco de la iniciativa 'Una llengua ens agermana'.

En un comunicado este martes, Òmnium ha detallado que la camiseta estará disponible en las tiendas de ambas entidades y también 'online', y los beneficios se destinarán a proyectos para promover el uso del catalán.

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha destacado que el objetivo es "universalizar el catalán" y el presidente interino del FC Bacelona, Rafael Yuste, ha explicado que la colaboración se enmarca en la voluntad del club de impulsar y normalizar el uso del catalán como herramienta de cohesión.