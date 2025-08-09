Una barca se quemó el sábado en Roses (Girona) con 4 ocupantes que pudieron salvarse

GIRONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una barca se quemó el sábado por la noche ante la costa de Roses (Girona), entre las zonas de Canyelles y l'Almadrava, con 4 ocupantes que salieron ilesos saltando de la embarcación y que llegaron nadando a las escaleras de acceso a un hotel.

El aviso del incendio llegó a las 22.23 y los Bombers de la Generalitat activaron 7 dotaciones, incluida una embarcación, informan este domingo vía X.

Salvamento Marítimo ha informado, también vía X, de que los ocupantes notaron humo en el motor y el fuego se extendió rápidamente al abrir el compartimento, pero no pudieron controlarlo con los extintores de a bordo, por lo que saltaron, y la embarcación acabó hundiéndose.