Barcelona abre este miércoles solicitudes a los 55.000 Bonus Cultura para crear "nuevos públicos"

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto a partir de este miércoles las solicitudes a los nuevos 55.000 Bonus Cultura, destinado a acercar la cultura de la ciudad a "nuevos públicos" y que cuenta con 1,5 millones de euros de inversión, que se traduce en 20 euros por solicitante.

El Bonus Cultura permitirá acceder a espectáculos de artes en vivo (música, teatro, danza y circo), a proyecciones de cine en catalán y a la oferta de libros en lengua catalana disponible en las librerías de la ciudad, informa el consistorio en un comunicado este miércoles.

El programa incorpora un criterio de priorización del catalán, con un mínimo del 70% de programación de la oferta global en lengua catalana, asegurando una cuota del 100% en los sectores del cine y del libro.

Los objetivos públicos de esta iniciativa son las personas "alejadas" del consumo cultural, especialmente de zonas de la ciudad con riesgo de brecha digital o exclusión social; las personas de entre 18 y 30 años, (un segmento de población "clave" con un consumo intermitente a fidelizar); y también el público consumidor habitual de cultura.

MODELO DIGITAL

El nuevo modelo adopta un funcionamiento 100% digital, basado en un monedero precargado con 20 euros por usuario e integrado con los principales sistemas de venta de entradas mediante una herramienta tecnológica que no altera los canales habituales de los programadores.

En lo que respecta al libro, las personas usuarias podrán destinar el saldo a la adquisición de libros en catalán durante toda la campaña y, específicamente, obtener vales digitales canjeables en las librerías físicas de la ciudad.

La plataforma aplicará siempre el mejor precio disponible, será compatible con otros descuentos y permitirá utilizar el saldo en una o varias operaciones.

CALENDARIO

La plataforma se pone en marcha este miércoles, y el bonus será recargable en tres períodos: del 4 de noviembre al 10 de enero, del 11 de enero al 25 de abril y del 26 de abril al 31 de julio.

El funcionamiento del bonus se basa en un modelo de saldo dinámico con controles de caducidad y sistemas de seguridad en tiempo real para evitar fondos inmovilizados y, por ese motivo, el saldo de 20 euros caducará al finalizar cada periodo.