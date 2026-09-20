Barcelona abre 4 nuevas Unitats de Memòria en Gràcia para atender casos de disminución cognitiva

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BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto 4 nuevas Unitats de Memòria en el distrito de Gràcia para atender a personas en fases iniciales de deterioro cognitivo, informa este domingo en un comunicado.

Estas unidades han abierto en el CAP Vallcarca, el CAP Vila de Gràcia-Cibeles y dos unidades en el CAP Larrard, y están gestionadas por profesionales especializados de la Fundació Uszheimer.

ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

La primera teniente de alcalde y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, ha celebrado que estas unidades contribuirán a "retrasar en la medida de lo posible" la evolución del deterioro cognitivo.

Ha explicado que se enmarcan en la medida de Govern 'L'Alzheimer i altres Domències a Gràcia 2026-30', que busca sensibilizar, prevenir y ofrecer atención y acompañamiento.

La concejal de Salud de Barcelona, Marta Villanueva, ha asegurado que Barcelona está comprometida con estas enfermedades y ofrece soluciones punteras y basadas en la ciencia.

TRABAJO EN FUNCIONES COGNITIVAS

Las unidades de memoria ofrecen entrenamiento cognitivo para retrasar la progresión del deterioro y mejorar la calidad de vida con sesiones semanales que duran 90 minutos.

Las sesiones trabajan funciones cognitivas como la orientación, la memoria, el lenguaje, el cálculo, la percepción, la atención, el razonamiento y las funciones ejecutivas.

El programa empieza este septiembre y terminará en junio de 2027 y cada unidad ofrece 15 plazas anuales que se gestionan por derivación médica de los CAP.

LA RED LLEGA A 9 UNIDADES

Con estas 4 nuevas aperturas, Barcelona amplía hasta 9 unidades la red de unidades de memoria, con una capacidad para atender hasta 165 personas al año.

Las unidades que ya funcionan están en el CAP Guineueta, CAP Turó, CAP Rio de Janeiro, CAP Ciutat Meridiana y CAP CIS Cotxeres, este último gesionado por la Associació de familiars de persones amb Alzheimer de Barcelona (AFAB).