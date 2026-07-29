Barcelona abre por primera vez un refugio de día para personas sin hogar durante el verano

Interior del refugio climático - EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes, ha anunciado la apertura "por primera vez" de un refugio climático de día para personas sin hogar durante el verano, y donde les ofrecerán descanso, refrigerio y acompañamiento socioeducativo para conocer cada situación.

En declaraciones desde el centro en el pasaje Dos de Mayo 17 (distrito de Sant Martí), ha explicado este miércoles que funcionará desde este sábado hasta el 14 de septiembre toda la semana de 10 a 19 horas con 75 plazas, y la intención es que el próximo verano ya abra en julio.

Fuertes ha explicado que, además de mitigar el calor, el objetivo es conocer más situaciones de personas sin hogar y valorar si tienen que atenderlas por salud o vincularlas a sus equipos de servicios sociales.

"Suponemos que veremos diferentes necesidades: algunas estancias de mañana y tarde u otras que se puedan quedar todo el día, porque el espacio es flexible y de acceso directo", ha dicho.

Los equipos municipales que trabajan a pie de calle y las entidades de ciudad en este ámbito serán los encargados de anunciar el centro a las personas sin hogar.

MESA DE CIUDAD DE SINHOGARISMO

La comisionada ha enmarcado la apertura del centro en el conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento está desplegando para aumentar la capacidad de atención y respuesta para personas sin hogar y que es un complemento más de la red de servicios que ya ofrecen.

La apertura del equipamiento se dio a conocer el 10 de julio en la sesión plenaria de la Mesa de Ciudad sobre sinhogarismo, en la que participan agentes sociales e instituciones.